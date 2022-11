Kommentar 20.11.2022

Trump-Account auf Twitter wieder aktiv

Aktiv und mit blauem Haken, obwohl Trump selbst lieber auf seiner eigenen Plattform Truth Social verbleiben will. Elon Musk hat ein Machtwort gesprochen.

Trump wollte nicht zurück auf Twitter sein. Elon Musk wollte solche Entscheidungen abwarten, bis Twitter wieder arbeitsfähig und mit Gremium für diese Entscheidungsgrundlagen ist. Doch dann hat er kurzfristig eine Umfrage gestartet, die (knappe) 'Vox Populi' verkündet und den alten Twitter-Account von Donald J. Trump einfach wieder aktiv gestellt.



In den ersten Stunden haben sich gleich wieder eine Million Fans neu angemeldet, denn der 'Offizielle' Trump-Account startete ohne Follower. Kurz später waren es dann schon über 50 Mio. User, also etwas unterhalb der 80 Mio. Follower, die Trump am Ende hatte. Das deutet darauf hin, dass Twitter auch die noch aktiven Follower wieder aktiviert hatte, also Trump auch seine alte Reichweite wieder zur Verfügung gestellt hat.



Derweil läuft bei Twitter vieles Weitere nicht rund: Immer mehr Kündigungen treffen ein, auch Mitarbeiter, die von der Musk-Kündigungswelle gar nicht betroffen waren. Die neuen Arbeitsbedingungen scheinen wirklich schlimm zu sein und selbst die 'zu viel gefeuerten' Mitarbeiter, die Musk zurückholen wollte, finden lieber Jobs anderswo - und die gibt es zuhauf. Wie Twitter seine Systeme so laufen lassen will und das Social Network nutzbar halten will steht in den Sternen. Elon Musk schafft es auch auf der Werbefront nicht, die Finanzierung stabil zu halten. Was er aber schafft ist ein Kunstwerk: Einen laufenden Betrieb samt Milliardeninvestment schneller als jeder andere den Bach runter gehen zu lassen - nun inklusive vom Betreiber selbst unerwünschtem Trump-Account.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitter #Elon Musk #Social Media #Trump







Auch interessant!

13% Meta, 50% +/- Twitter

Die Kündigungswellen im Hire-and-Fire-Modus in den USA sind nichts Neues, ausser bei den bisher permanent...



Musk rührt bei Twitter um

Die Übernahme fand nach gerichtlichem Geplänkel nun doch statt, Elon Musks erste Aktionen deuten auf nach...



Twitter zwischen Fake News und freier Rede

Die Übernahme fand nach gerichtlichem Geplänkel nun doch statt, Elon Musks erste Aktionen deuten auf nach...



44 Mrd. Dollar: Musk kauft Twitter

Nun ist es also passiert: Elon Musk kauft Twitter für viele Milliarden. Ein riskantes Geschäft für beide ...



Wann Trump die Wahrheit sagt...

Welche Wörter Donald Trump in einem Tweet nutzt, lässt drauf schließen, ob er echte Infos oder 'alternati...



Trump versus Twitter

Im Kampf um das Recht, unliebsame Kritiker auf Twitter zu blockieren, zieht US-Präsident Donald Trump jet...



Trump verliert Wirkung

Donald Trumps Tweets erzielen längst nicht mehr so viel Wirkung wie zu Beginn seiner Regentschaft als US-...