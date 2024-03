Aktuelles 27.03.2024

Krypto in grün Grüner Wasserstoff soll den Handel mit Kryptowährungen umweltfreundlicher machen. Dieser trägt laut Fengqi You von der Cornell University in hohem Maße zu den weltweiten Emissionen des Klimagases Kohlenstoffdioxid bei. 'Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, Möglichkeiten zu erforschen, wie man die weit verbreitete Begeisterung für Kryptowährungen auf dem Weg in eine nachhaltige und klimafreundliche Zukunft nutzen kann'. so You. Die hohen Emissionen rühren daher, dass beim Krypto-Handel und dem sogenannten Bitcoin Mining, dem 'Schürfen', sprich Generieren von Kryptozahlungsmitteln, extrem viel Rechenleistung nötig ist, parallel zum Stromverbrauch.



'Der Aufbau einer grünen Wasserstoff-Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion von Kryptowährungen kann den Aufbau erneuerbarer Energien beschleunigen und eine nachhaltigere Energielandschaft schaffen', sagt Yous Doktorand Apoorv Lal. In seiner derzeitigen Struktur kann das Mining von Blockchain-basierten Kryptowährungen in den USA so viel kohlenstoffbasierte Energie verbrauchen wie das gesamte Land Argentinien, so ein Bericht des White House Office of Science and Technology aus dem Jahr 2022.



Nach Schätzungen der U.S. Energy Information Administration liegt der jährliche Stromverbrauch für das Mining von Kryptowährungen 2023 bei bis zu 2,3 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in den USA. 'Angesichts des beträchtlichen Energiebedarfs für das Mining von Kryptowährungen schlagen wir eine innovative technologische Lösung vor', so You. 'Durch die Nutzung von Kryptowährungen als virtuellem Energieträger in Verbindung mit der Verwendung von grünem Wasserstoff können wir das, was einst eine ökologische Herausforderung war, in eine dynamische Kraft für Klimaschutz und Nachhaltigkeit verwandeln.'



Mit anderen Worten: You glaubt, dass der hohe Energiebedarf beim Umgang mit Kryptowährungen dazu zwingt, erneuerbare Energien stärker als bisher zu fördern. 'In Verbindung mit grünem Wasserstoff mildert dieser Ansatz für Kryptowährungen nicht nur dessen eigenen Umweltauswirkungen, sondern bahnt auch einen nachhaltigen Weg für den Übergang zu erneuerbaren Energien', glauben die Forscher. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Währungen #Krypto #Klima #Umwelt #Wasserstoff





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Videoplattformen mit Blockchain

Youtube als unangefochtener Marktführer für Videos auf Abruf hat durchaus Probleme mit seinen 'Creatoren'...



Mehr produktive Cloud

Der Markt für Managed Cloud Services (MCS) und deren Anbieter erfreut sich wachsender Beliebtheit und mac...



Biz gegen Bitcoin

Bitcoin-Miner verbrauchen etwa so viel Strom wie die ganze Schweiz, während die Instabilität von Kryptowä...



Bessere Krypto-Währungen

IT-Experten der Ruhr-Universität Bochum haben ein neues kryptografisches Rätsel entwickelt, das als Siche...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: